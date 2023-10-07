خالد عيد يعلن قائمـة المحلة لمواجهـة أبو قير للأسمـدة بدوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قائمة الفريق لمواجهـة أبو قير للأسمـدة في الجولة الثالثـة من دوري المحترفين.



وجاءت القائمة كالأتى :

قائمة المحلة لمباراة ابوقير

عمرو شعبان ومحمود الحضري

علي عبــاس ،عمرو الجــزار ، أحمــد طــارق ،شيكـو محارب ، محمود علاء ، أحمد سوداني ، محمد أبو الحمد ، أوشـــــــا ، عبد الرحمن بودي

أحمد مجدي ، أسامة خليل ، يوسف بيبـو ، محمود غالي ، خالد الإخميمي ، عمــــوري ، محمود مسعد ، محمد جـابر ، عبده يحــيى ، رجب مــارو ، تشارلز باسي .

يدخل فريق غزل المحلة اللقاء وهو بالمركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما فريق أبو قير للأسمدة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل غزل المحلة أمام حرس الحدود تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق، بينما حقق فريق أبوقير للأسمدة الفوز على فريق طنطا بهدفين لهدف.

