ياسر لبيب: التركيز وراء فوز الأهلي ببطولة أفريقيا لليد

أكد ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي أن الفريق توّج بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد عن جدارة واستحقاق، وإن الفريق كان حاضرًا بقوة من خلال العروض القوية التي قدمها وصولًا إلى التتويج باللقب.

وقال إن الفريق دخل البطولة في حالة تركيز شديدة، وأن الهدف الأول كان التتويج باللقب، وهو ما تحقق بفضل امتلاك العزيمة، والتركيز الشديد، مما أسهم في حصد كأس البطولة بعد غياب عدة سنوات عن خزائن النادي.

وأوضح: «البطولة كانت محطة مهمة للغاية لنا، ومنحتنا دفعة كبيرة للغاية من أجل استكمال النجاحات خلال الموسم الجاري، وسوف نجني ثمار الفوز بها على كافة المستويات».