فوضى في النقل والتعليم بإسرائيل بعد طوفان الأقصى

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أنه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في خدمات النقل العام في جميع أنحاء البلاد وينبغي على الجمهور تجنب السفر غير الضروري وتأجيل رحلاتهم، وحتى تأجيل العودة من زيارات نهاية الأسبوع.

كما أفادت، وفقا لما نشرته يديعوت احرونوت، أنه "نظراً للوضع الأمني ووفقاً لتعليمات القوى الأمنية، خصصت وزارة النقل العديد من الحافلات والسائقين الذين تم استقدامهم للجهد الوطني".

أعلنت وزارة المواصلات أنه "لن يتم تشغيل خطوط النقل العام في المنطقة المحيطة بغزة. وفي المنطقة الواقعة بين عسقلان وبئر السبع، بما في ذلك طريق سديروت وأوفاكيم، لن يتم تشغيل أي خدمة من وسط البلاد إلى هذه البلدات.

بالمثل، لن يتم تشغيل الخطوط الليلية في جميع أنحاء البلاد. وستعمل شركة السكك الحديدية الإسرائيلية على زيادة الخدمة بين القدس وتل أبيب. ويُطلب من المسافرين الراغبين في السفر بين المركز والقدس، وخاصة بين بني براك والقدس لاستخدام القطار. ستكون خطوط الحافلات متناثرة من محطة سافيدور إلى بني براك. وبما أنه، وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، لن تكون هناك دروس غدا في جميع المؤسسات التعليمية في إسرائيل.