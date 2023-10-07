طوفان الأقصي يسبب الذعر للإسرائيليين

أعلنت جمعية ضحايا الصدمات لصحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، أنه خلال النهار كانت هناك زيادة بنسبة 3300٪ في طلبات المساعدة النفسية مقارنة باليوم العادي، وذلك بعد عملية طوفان الأقصي التي خلفت أكثر من 100 قتيل إسرائيلي.

بحسب الجمعية، استقبلت خطوط النجدة خلال النهار مئات المكالمات من المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية من أشخاص تسبب الوضع الأمني في اضطراب نفسي تم التعبير عنه في الخوف من الخروج، وضحايا القلق، وأفراد الأسرة القلقين وتواصل عمليات البحث عن الجرحى والمفقودين وسكان الجنوب الذين كانوا محبوسين في منازلهم جراء اقتحام جماعة المقاومة الفلسطينية.

في الوقت نفسه، أعلنت دائرة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع أنها "تدعو المعاقين في الجيش وأفراد أسرهم الذين يتعاملون مع ما بعد الصدمة والمحاربين القدامى الذين يشعرون باضطراب عقلي بعد الأحداث الأمنية، إلى الاتصال بمركز الدعم النفسي.