عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير عقاري: التنمية العمرانية والمدن الجديدة ساهمت بـ30% من الاستثمار الأجنبي المباشر

صدى البلد

استطاعت الدولة المصرية أن تحقق إنجازات كبيرة علي صعيد التنمية بشكل عام ، والتنمية العمرانية علي وجه التحديد ، واتضح ذلك جليا في حجم ونمط مشروعات التنمية العمرانية والمدن المستدامة التي نفذتها الدولة المصرية علي مدار ال٩ سنوات الماضية، وهو أيضا ما انعكس بقوة علي تنشيط واجتذاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطاع التنمية العمرانية ، وما استتبع ذلك من حاله تشغيل قوية للعديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بملف التنمية العمرانية.

رئيس جهاز مدينة الشروق يستقبل سكان منطقة إسكان الشباب ..ويوجه بالاستجابة لطلباتهم

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "الجهاز المركزى للتعمير" بالإسكندرية


وفي هذا الصدد ، يري مصطفي محسن الخبير العقاري ، بإن حالة الاختلاف التي تحققت داخل ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة في مصر اتاحت الفرصة بشكل قوي نحو تعظيم العائد الاستثماري علي قطاع التنمية العمرانية في مصر ، وأضاف محسن أن ذلك كان سببا قويا ورئيسيا نحو زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطاع التنمية العمرانية بأكثر من 30% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد المصري بشكل عام ، وهو مايعد تأكيدا قويا علي حجم التنوع والاختلاف الحادث في ملف التنمية العمرانية داخل مصر خلال السنوات الماضية ، وان جهود الدولة نحو تعظيم ملف التنمية العمرانية والإسكان دفعت العديد من المستثمرين من دخول القطاع والاستثمار فيه، ولعل ذلك احدث حاله تشغيل قوية للقطاع العمراني في مصر وما استتبعه من توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وإستكمل محسن حديثة، بأن توجه الدولة نحو فكرة مدن الجيل الرابع والمدن المستدامة عززت من شكل نوعيه المنتج العقاري المصري ، وهو ماكان سببا أيضا في اجتذاب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية لقطاع التنمية العمرانية في مصر ، لم تكن تأتي من قبل.

استثمارات الأجنبية الاستثمار الأجنبي المباشر التنمية العمرانية الدولة المصرية المدن الجديدة المدن المستدامة إنجازات كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

عاجل .. الأهلي يتوّج بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

في اتصال هاتفي | السيسي وماكرون يناقشان جهود وقف التصعيد بـ غزة

ترشيحاتنا

دعوات لمسيرات فلسطينية للاحتفال بما حققته المقاومة اليوم.. تفاصيل

بوريل : تضامني الكامل مع إسرائيل في العنف أمام غزة

عالم الأخرة.. بوابة غامضة داخل مقبرة فرعونية نادرة تدهش العلماء

ينعقد غدا .. الخارجية : على مجلس الأمن وضع أطروحات تعالج القضية الفلسطينية

موقع عبري: "طوفان الأقصى" أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل

بعد شكوى المواطنين .. تحرك عاجل من الأجهزة المعنية بشارع فيصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

في مثل هذا اليوم.. النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936 لهذه الأسباب

هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ