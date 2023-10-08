عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت العسل بالليمون على الريق؟

العسل
العسل

تناول مزيج العسل مع الليمون على الريق يمكن أن يحدث عدة تأثيرات إيجابية على جسمك، وإليك بعض المؤثرات الرئيسية وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. تحسين هضم الطعام: الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يساعد في تحسين عملية الهضم. يعتبر تناول الليمون على الريق مع العسل طريقة رائعة لتحفيز عملية الهضم وتعزيز إفراز الأنزيمات الهاضمة.

2. تعزيز مناعة الجسم: الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، في حين أن العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات. تناول مزيج العسل مع الليمون على الريق يمكن أن يعزز مناعة جسمك ويساعد في مكافحة الأمراض.

3. ترطيب الجسم: تناول مزيج العسل مع الليمون على الريق يساعد في ترطيب الجسم وتجديد السوائل التي فقدتها خلال الليل. هذا يمكن أن يساعد في منع الجفاف وتعزيز صحة الجلد ووظائف الأعضاء.

4. تحسين وظائف الكبد: يعتبر مزيج العسل مع الليمون منشطًا طبيعيًا لوظائف الكبد. يعتبر الليمون منشطًا لإنتاج الصفراء في الكبد، في حين أن العسل يساعد في تنقية وتطهير الكبد من السموم.

5. تحسين الهضمة وتخفيف الإمساك: مزيج العسل مع الليمون على الريق يمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. الليمون يحتوي على الألياف التي تعزز حركة الأمعاء، بينما يحتوي العسل على خصائص ملينة طبيعية.

ومع ذلك، يجب أن تعرف أن استجابة الجسم لمزيج العسل مع الليمون قد تختلف من شخص لآخر. إذا كانت لديك أي حساسية أو قلقا بشأن تأثيره على صحتك؛ فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي نظام غذائي جديد.

الجفاف العسل بالليمون على الريق العسل بالليمون تحسين عملية الهضم تحسين الهضم ترطيب الجسم تطهير الكبد تعزيز مناعة الجسم ليمون عملية الهضم فيتامين C فيتامين ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

تناول الثوم في هذا التوقيت يسبب أضراراً خطيرة

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

تناول هذا الطعام في الصباح له مفعول السحر .. يقوي المناعة ويمنع سرطان القولون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب على الريق؟

الشاي الأخضر يعالج جرثومة المعدة .. ويسبب أضرارا فى حالة واحدة | اكتشفها

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء وتدمير قدرات حماس.. قرارات عاجلة من إسرائيل بعد طوفان الأقصى

الأهلي في الصورة.. قرار عمر كمال عبد الواحد بشأن وجهته المقبلة

إسرائيل تعلن غزة منطقة عسكرية مغلقة

عمرو أديب: العالم كله حاليا يتصل بالرئيس السيسي ووزير الخارجية

أول رد فعل من رامي ربيعة بعد خضوعه لجراحة في القدم

مفاجأة.. بن شرقي يقترب من العودة للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ