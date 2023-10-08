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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، عن غلق باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين في العام الدراسي الجديد 2023-2024  اليوم الموافق ٨ أكتوبر.

قالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن بـ جامعة عين شمس : إنه يجب على الطلاب الذين يرغبون في التحويل التوجه إلى إدارة شئون التعليم والطلاب لتحرير طلب، ودفع رسوم 75 جنيه بخزينة الكلية.

 

وأكدت عميدة الكلية ، أن التحويل يتم طبقًا لشروط التشعيب للعام الدراسي الملتحق به الطالب، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الراسبون في مقرر اللغة الأجنبية الثانية ويرغبون في تغييرها يجب عليهم تحرير طلب وتقديمه لإدارة شئون الطلاب خلال نفس الفترة.


وكانت قد أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى:

- قسم اللغة العربية :

بدون حد أدنى

- قسم اللغة الإنجليزية:

الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.

- قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط

- قسم اللغة الايطالية:

الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ،  والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .

- قسم اللغة الاسبانية:

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40  درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .

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