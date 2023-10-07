طوفان الأقصى.. العثور على جثامين لمستوطنين إسرائيليين في حقول غزة

أفادت مصادر عبرية، اليوم السبت، العثور على عشرات الجثامين للمستوطنين الإسرائيليين في أحد حقول غلاف غزة.

وقال الإعلام إسرائيلي ، في وقت سابق من اليوم ، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت قرر توسيع حالة الطوارئ لتشمل كامل دولة الاحتلال.

وأفادت القناة 13 العبرية ،اليوم، بارتفاع عدد القتـ ـلى الإسرائيليين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 قتيـ ـل.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بارتفاع عدد المصابين إلى 1450 جريحًا إسرائيليًّا بينهم 285 شخصًا إصاباتهم بين خطيرة وحرجة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم، أن إجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء القصف الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحًا باصابات مختلفة.