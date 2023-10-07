وسط جهود التهدئة بشأن غزة.. اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية والأردن

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً، من نظيره سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وسُبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً أيضًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن الدكتور أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والعمل على وقف التصعيد بين الجانبين.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن مصر أعلنت إجراء مشاورات مع السعودية والأردن لتكثيف جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن مصر تجري محادثات مع السعودية والأردن في محاولة لنزع فتيل التوتر الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي والأردني، على أهمية "توحيد الجهود الدولية والإقليمية" لاحتواء أعمال العنف المتصاعدة.