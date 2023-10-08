إلهام شاهين: مهاجمو مسلسل ألفريدو ميلشيات إلكترونية

ردت الفنانة إلهام شاهين على مهاجمي مسلسل ألفريدو قبل عرضه المسلسل وقت طرح البوستر قائلة، إن ميلشيات إلكترونية نشيطة تعرفهم من طريقة الكتابة وتحفظ طريقتهم.

وأضافت إلهام شاهين خلال لقاء عبر "برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا أتعمد إثارة الجدل أو استفزاز الناس".



ووجهت رساله لمهاجميها قائلة: "اللي زعلان ومش بيحبني ميتفجرش عليا أنا مش بشربك المسلسل بالعافية؟ طيب تتابع ليه المسلسل وبتدخل صفحتي ليه؟ اقلب المحطة.. فيه ناس فاضية وماعندهاش شغلانة، معنى أنك بتدخل على صفحتي وبتتناقش في العمل يبقى متابعني".

ولم تستعبد إلهام شاهين أن يكون هناك مجندين إلكترونيا في هذا الغرض لموقفها الذي اتخذته من أول أيام حكم الإخوان.