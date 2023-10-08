تعرف على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم محمود البنا لإدارة لقاء الأهلي والإسماعيلي، على أن يعاونه أحمد حسام طه كمساعد أول، وسمير جمال كحكم مساعد ثان، بجانب الحكم الرابع السيد منير، وثنائي تقنية "فار" عمرو الشناوي ومحمد نهاد.

وسيدير لقاء بيراميدز وإنبي المقرر إقامته في السابعة من مساء اليوم ، ضمن الجولة الثالثة للدوري، الحكم محمود ناجي، ويعاونه ماجد المليجي وحاتم علام، والحكم الرابع مبروك نبيل، وثنائي "فار" محمد سلامة ومحمد الشناوي.