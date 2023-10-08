قطع الكهرباء وتدمير قدرات حماس.. قرارات عاجلة من إسرائيل بعد طوفان الأقصى

أعلن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، إنه قرر تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وذلك في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له: إنه تقرر "قطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود والبضائع عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن "معركة طوفان الأقصى مستمرة".

وأضاف أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.