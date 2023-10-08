جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء استهداف المواقع التابعة لحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، بدء استهداف المواقع التابعة لحماس في قطاع غزة، وذلك ردًا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان له مقتضب إن الجيش الإسرائيلي يغير في هذه الأثناء على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

من جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر عقب اجتماعه في وقت مبكر، الأحد، وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة رداً على الهجوم الذي شنته حركة حماس وأسفر عن سقوط المئات.

كما اتخذ المجلس قرارًا بتدمير قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القول إن القرارات تهدف إلى "تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحركتي حماس والجهاد".

وأضاف أن الغرض منها هو "الحد من قدرة هذه المجموعات على تهديد مواطني إسرائيل أو إلحاق الضرر بهم ولفترة طويلة".

وشنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هجومًا مباغتًا على إسرائيل السبت، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحم مقاتلون البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

