حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ على الاحتلال بمنطقة شبعا

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

وقال الحزب في بيان صادر اليوم الأحد "قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة صباح اليوم الأحد الموافق بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن اليوم الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه الكيان الصهيوني.

وقال جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق قذائف مدفعية من لبنان نحو مواقع للجيش في مزارع شبعا وجبل الشيخ، ما دفعه لإصدار أمر بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود الشمالية.

وأوضخ أدرعي إن "قوات المدفعية التابعة للجيش قصفت في هذه الأثناء المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن الجيش على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القذائف التي أطلقت من لبنان استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا.

من جانبها، قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن "مواقع الكيان الصهيوني في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا تتعرض للقصف، ومدفعية العدو تقصف أطراف المنطقة".