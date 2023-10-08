تايلاند.. مصرع مواطن واختطاف 4 آخرين في طوفان الأقصى

أعلنت حكومة تايلاند، اليوم الأحد، أن أحد مواطنيها لقي مصرعه وتم اختطاف أربعة آخرين خلال عملية طوفان الأقصى على الأراضي العربية المحتلة.

وحسب بيان للحكومة التايلاندية، أضافت أنه لم يتضح بعد مكان احتجازهم، وفقًا لما نقلته صحيفة “جارديان” البريطانية.

وذكرت صحيفة “بانكوك بوست” أن أحد الزوجين تعرفا على ابنهما، وهو في العشرينات من عمره، باعتباره من بين العمال الذين تم اختطافهم، بناءً على صور متداولة عبر الإنترنت لأشخاص وأياديهم مقيدة.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلين من المقاومة الفلسطينية، تحتجز رهائن إسرائيليين في منطقة أوفاكيم غربي بئر السبع في عمق إسرائيل.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن إسرائيل تعيش حالة من الذهول جراء إطلاق رشقات صاروخية ضخمة وصلت إلى 2500 صاروخ من قطاع غزة في فترة زمنية قصيرة، وبعد تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى المستوطنات القريبة من القطاع، وسقوط قتلى وإصابة مئات آخرين، واحتجاز عدد غير معروف من الرهائن.