بسبب طوفان الأقصى.. شركات ودول أوروبية تلغي عشرات الرحلات الجوية إلى إسرائيل

ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية، عشرات الرحلات إلى إسرائيل منذ أمس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان من بين هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و”راين إير” وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية والخطوط الجوية الفرنسية.

وذكرت شركة الطيران الأوروبية "لوفتهانزا" أنه تم تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا “نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب” ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، في حين “تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب أمس السبت".

من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية “كي إل إم” رحلة جوية من مطار باريس أورلي كان مقررًا أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل.

وفي وارسو، أعلنت شركة “إل أو تي” البولندية أنها ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت “بسبب الوضع في إسرائيل”، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.

كما أعلنت شركة الطيران الإسبانية “إيبيريا” أن شركة “إيبيريا إكسبرس” التابعة لها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب.

وألغت شركة الطيران الإيطالية “آي تي إيه” رحلاتها حتى صباح الأحد على الأقل “لحماية سلامة الركاب والطاقم".

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن شركة ويز إير "Wizz Air " قامت بتحويل 4 رحلات طيران كانت في طريقها إلى إسرائيل إلى مطار لارنكا في قبرص، أو عادت إلى مطار الانطلاق في روما.

وأضافت أن شركة طيران الأناضول جيت التركية، عادت مرة أخرى إلى إسطنبول ولم تكمل رحلتها إلى تل أبيب، وكذلك الرحلات المغادرة على خطوط بروكسل الجوية من العاصمة البلجيكية، وشركة "صن إكسبرس" من أنطاليا في تركيا.

من جانبها، دعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، الطيارين وشركات الطيران الأمريكية، إلى توخي الحذر أثناء الطيران بالقرب من تل أبيب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، نص الإشعار الخاص بالبعثات الجوية على ما يلي: “نظرًا لحالة الصراع المستمرة في المنطقة.. يُنصح المشغلون بمراجعة المعلومات الأمنية والتهديدات الحالية وتوخي الحذر. من المتوقع حدوث تأخيرات، ويجب على المشغلين حساب الوقود وفقًا لذلك”.

وكانت سلطات الاحتلال قررت في وقت سابق، إغلاق المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري وإبقاء بن جوريون مفتوحًا.