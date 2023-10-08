عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طوفان الأقصى.. شركات ودول أوروبية تلغي عشرات الرحلات الجوية إلى إسرائيل

مطار بن جوريون
مطار بن جوريون

ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية، عشرات الرحلات إلى إسرائيل منذ أمس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان من بين هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و”راين إير” وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية والخطوط الجوية الفرنسية.

وذكرت شركة الطيران الأوروبية "لوفتهانزا" أنه تم تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا “نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب” ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، في حين “تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب أمس السبت".

من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية “كي إل إم” رحلة جوية من مطار باريس أورلي كان مقررًا أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل.

وفي وارسو، أعلنت شركة “إل أو تي” البولندية أنها ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت “بسبب الوضع في إسرائيل”، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.

كما أعلنت شركة الطيران الإسبانية “إيبيريا” أن شركة “إيبيريا إكسبرس” التابعة لها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب.

وألغت شركة الطيران الإيطالية “آي تي إيه” رحلاتها حتى صباح الأحد على الأقل “لحماية سلامة الركاب والطاقم".

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن شركة ويز إير "Wizz Air " قامت بتحويل 4 رحلات طيران كانت في طريقها إلى إسرائيل إلى مطار لارنكا في قبرص، أو عادت إلى مطار الانطلاق في روما.

وأضافت أن شركة طيران الأناضول جيت التركية، عادت مرة أخرى إلى إسطنبول ولم تكمل رحلتها إلى تل أبيب، وكذلك الرحلات المغادرة على خطوط بروكسل الجوية من العاصمة البلجيكية، وشركة "صن إكسبرس" من أنطاليا في تركيا.

من جانبها، دعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، الطيارين وشركات الطيران الأمريكية، إلى توخي الحذر أثناء الطيران بالقرب من تل أبيب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، نص الإشعار الخاص بالبعثات الجوية على ما يلي: “نظرًا لحالة الصراع المستمرة في المنطقة.. يُنصح المشغلون بمراجعة المعلومات الأمنية والتهديدات الحالية وتوخي الحذر. من المتوقع حدوث تأخيرات، ويجب على المشغلين حساب الوقود وفقًا لذلك”.

وكانت سلطات الاحتلال قررت في وقت سابق، إغلاق المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري وإبقاء بن جوريون مفتوحًا.

شركات الطيران الأوروبية إسرائيل الخطوط الجوية الفرنسية الطيران الأوروبي الكيان الصهيونى المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

ترشيحاتنا

منذ 13 عاما.. الإسماعيلي لم يهزم الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين

كتائب القسام تتسلل من جديد لمواقع الاحتلال وتكشف عن مكاسبها

كلاسيكو الدوري .. مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

عاجل | الإسكان تكشف موعد طرح 85 ألف وحدة ضمن مشروع سكن كل المصريين

مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الفائزون بمسابقة 30 ألف معلم يتسلمون العمل في المدارس خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارلين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ