عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توعد نتنياهو.. الاحتلال يجلي سكان غزة على بعد 4 كيلومترات من الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء إجلاء سكان غزة على بعد 4 كيلومترات من الحدود، وفقًا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال: "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة، الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

من جانبه، اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بصعوبة الحرب التي يواجهونها ؛متعهدا بتحويل جميع  مخابئ قادة حماس إلى "أنقاض".

وحث نتنياهو جميع سكان غزة على المغادرة، مضيفا أن البلاد ستستخدم كل قوتها على الفور لتدمير قدرات حماس.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، إن "هذه الحرب ستستغرق وقتاً وستكون صعبة ولا تزال أمام إسرائيل أياما صعبة حتى ننتصر"، متوعداً بأن يستخدم الجيش كل قوته لتدمير قدرات حماس.

وزعم أن المقاومة الفلسطينية اجتاحت الأراضي الإسرائيلية وبدأت حرباً قاسية وقتلت مدنيين، مؤكدا "سوف ننتصر في هذه الحرب لكن الثمن باهظ للغاية ولا يُمكن تحمله".

جيش الاحتلال الإسرائيلي إجلاء سكان غزة الاحتلال الاسرائيلي المستوطنات قطاع غزة منطقة عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

ترشيحاتنا

مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الفائزون بمسابقة 30 ألف معلم يتسلمون العمل في المدارس خلال أيام

غيابات بالجملة .. كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي يفتقد 17 لاعبًا

نزوح 20 ألف غزاوي بسبب القصف العنيف من قوات الاحتلال

طوفان الأقصي| 350 قتيلا ومئات المصابين.. إسرائيل تعاين الأضرار

«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد أبرز المؤشرات العالمية والمحلية الخاصة بالتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارلين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ