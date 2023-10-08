بعد توعد نتنياهو.. الاحتلال يجلي سكان غزة على بعد 4 كيلومترات من الحدود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء إجلاء سكان غزة على بعد 4 كيلومترات من الحدود، وفقًا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال: "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة، الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

من جانبه، اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بصعوبة الحرب التي يواجهونها ؛متعهدا بتحويل جميع مخابئ قادة حماس إلى "أنقاض".

وحث نتنياهو جميع سكان غزة على المغادرة، مضيفا أن البلاد ستستخدم كل قوتها على الفور لتدمير قدرات حماس.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، إن "هذه الحرب ستستغرق وقتاً وستكون صعبة ولا تزال أمام إسرائيل أياما صعبة حتى ننتصر"، متوعداً بأن يستخدم الجيش كل قوته لتدمير قدرات حماس.

وزعم أن المقاومة الفلسطينية اجتاحت الأراضي الإسرائيلية وبدأت حرباً قاسية وقتلت مدنيين، مؤكدا "سوف ننتصر في هذه الحرب لكن الثمن باهظ للغاية ولا يُمكن تحمله".