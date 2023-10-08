أكثر من 100 حالة خطيرة.. قناة عبرية تعلن نقل مئات الإسرائيليين للمستشفيات

أعلنت القناة 12 العبرية ، اليوم الأحد، نقل 360 مصابا إلى مركز برزيلاي الطبي بعسقلان بينهم 96 في حالة حرجة.

كما أشارت القناة العبرية إلى نقل 84 مصابا إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بينهم 10 في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 300 وأكثر من 1864 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفيات، وذلك جراء عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.



ووفقا للتقارير فإن من بين المصابين في المستشفيات: 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة، و821 في حالة طفيفة، و20 في حالة قلق، و223 تحت التقييم الطبي.



وقبل قليل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مقاتلو المقاومة الفلسطينية حماس مازالوا داخل إسرائيل بشكل لا لبس فيه.



ووفقا لشبكة العربية، قالت شرطة الاحتلال: "لا نزال بعيدين عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين لبلدات إسرائيلية".



وقبل قليل، اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصعوبة الحرب التي يواجهونها ؛متعهدا بتحويل جميع مخابئ قادة حماس إلى "أنقاض".



وحث نتنياهو جميع سكان غزة على المغادرة، مضيفا أن البلاد ستستخدم كل قوتها على الفور لتدمير قدرات حماس.



قال رئيس وزراء الاحتلال، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة تل أبيب الساحلية، إن "هذه الحرب ستستغرق وقتاً وستكون صعبة ولا تزال أمام إسرائيل أياما صعبة حتى ننتصر"، متوعداً بأن يستخدم الجيش كل قوته لتدمير قدرات حماس.



وأضاف: "اجتاحت قوات حماس الأراضي الإسرائيلية وبدأت حرباً قاسية وقتلت مدنيين"، مؤكدا "سوف ننتصر في هذه الحرب لكن الثمن باهظ للغاية ولا يُمكن تحمله".