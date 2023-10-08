مصرع شاب بطعنة نافذة بالصدر عقب تعدي آخرين عليه بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بجرح طعني بالصدر إثر تعدي أخرين عليه بشارع ابو عوض دائرة مركز اأبوكبير وتم نقل الجثمان إلي مستشفي أبوكبير والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوكبير بإستقبال "احمد ا ا" 19 سنة مقيم شارع ابو عوض دائرة مركز أبوكبير "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثرا بإصابته بجرح طعني بالصدر إثر تعدي آخرين عليه بشارع ابو عوض دائرة مركز ابوكبير وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.