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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زى النهاردة راح منى أغلى حاجة.. إيمى طلعت زكريا تحيى ذكرى والدها

إيمى طلعت زكريا
إيمى طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورا للفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحيى من خلاله ذكرى رحيله.

وعلقت إيمي طلعت زكريا قائلا : زي النهارده من 4 سنين راح مني أغلى حاجة في دنيتي.. بابا.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفرلك.. وحشتني أوي.. الفاتحة.

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إيمى طلعت زكريا 

انتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل «بلا فلتر»، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

وقالت إيمي ، إنه لفت نظرها فى البداية عند قراءة هذا الورق فأعجبها بشدة فتشكل حسها الفنى له سريعًا لتؤكد: بأنها وافقت على تقديمه لما يتناول حبكة كوميدية بحته، تشير إلى رائحة زمن الفن الجميل مستحدثة بلمسة شبابية تتماشى مع هذا الجيل الحالى. 

وأضافت إيمي أيضًا بأنه تمتاز حبكة هذا الأسكتش الكوميدي بنمط الكوميديا السوداء، حيث يتناول مواضيع هامة فمنها المؤلم والمعقد وغيرها من الأحداث ولكنه يطرح فى إطار كوميدى بحت.

وأعربت إيمي، عن سعادتها وامتنانها بالتعاون مع المخرج كارو اراراد حيث أنه يمتاز بالإدارة الإنسانية والمهنية سوياً، فخلق حالة من المرح والترفيه وتوفير كافة الخدمات لكاست هذه الحدوته جميعاً أثناء التصوير، مشيره، بأن وصل بها الأمر بأن يلازمها شعور رؤية العين الثاقبة لنجاح هذه الحدوته عند طرحها، مضيفه، بأن حواديت اسكتشات هذا العمل ككل هى عبارة عن وجبة كوميدية دسمة على خطى الـ"تيك أواى" المفضلة لدى الجمهور الذى يلهث وراءها، لمتابعة ورؤية كل ما هو مقبل لدى هذه الأسكتشات ذات القصص المختلفة، لاسيما، بأنها تتدخل المنازل فى أمان ليشاهدها الأسر جميعاً بكل طمأنينة على أولادهم وغيرها.

وفى سياق أخر انتهى المخرج كارو اراراد على قدم وساق خلال المدة الزمنية المنصرمة من تصوير أكثر من حلقة من مسلسل «بلا فلتر»، بتنوع اسكتشاته الكوميدية والذى تضمنت مجموعة من الفنانين وعلى رأسهم: الفنان أحمد صيام، حامد مرزوق، رضا إدريس، سحر عبد الحميد، سلمى غريب، عادل الفار، حسن الهلالى، فاروق الشامى، أيمن إسماعيل، وعدد من الوجوه الشابة الصاعدة وآخرين.

وتدور فكرة مسلسل «بلا فلتر» فى إطار كوميدى اجتماعى بحت، حول التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى ومنها: الحياة الزوجية التى تسود بينهم فى المنازل ومصاعب الزواج للشباب ورصد بعض التطورات فى العلاقات الإجتماعية التى تغيرت للأسوأ بين المصريين وعلاقه الأب قديماً والآن، وغيرها من المفارقات فى إطار كوميدى ساخر.

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