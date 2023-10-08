عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

صرح مصدر أمني، أنه تم القبض على فرد الشرطة مطلق الرصاص بشكل عشوائي على سياح إسرائيليين بالإسكندرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وقام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي، مما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

وكان أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية يتواجد بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية قبل أن يقوم فرد الشرطة بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي.