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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رعاية صحية شاملة.. بدء القوافل العلاجية بـ «حياة كريمة» في حلايب وشلاتين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

انطلقت اليوم الأحد القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة في رحلتها لتقديم الرعاية الصحية للمناطق النائية بجمهورية مصر العربية، حيث تم البدء بالكشف الطبي في قرى حلايب وشلاتين.. تأتي هذه الخطوة بعد إنجاز الكشف الطبي على سكان قرية الحمروين شمال القصير ورأس غارب.


وتعكس القوافل العلاجية النهج الرعائي الشامل لمبادرة حياة كريمة، حيث تتجه اليوم في عمق الجنوب المصري لتقديم الرعاية الطبية لسكان رأس حدربه وأدلديت بالشلاتين. يخطط للقوافل أيضًا زيارة مدينة حلايب لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين هناك، وبعدها ستنتقل إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

بعد إنهاء الكشف في هذه المناطق، ستعود القوافل إلى الشمال حيث تستمر رحلتها إلى مرسى علم.. سيتم توجيه الرعاية الصحية لسكان قرى حماطه والشيخ الشاذلي بمرسى علم، ومن ثم لمدينة مرسى علم، حيث ستُقام خدمات الكشف الطبي وصرف العلاجات وإجراءات الأشعة والتحاليل مجانًا. وفي حال الحاجة، سيتم تحويل المرضى إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج المناسب.


وتنتهي القوافل الشهرية لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال شهر أكتوبر المقبل بزيارة قرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا. ستشمل الزيارة خدمات الكشف في التخصصات المختلفة، وصرف العلاجات الضرورية، وإجراء الأشعة والتحاليل مجانًا. سيتم أيضًا تحويل المرضى إلى المستشفيات إذا اقتضت الحاجة لذلك.

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