فرار جماعي.. مئات المستوطنين يهربون إلى مطار بن جوريون.. فيديو

شهد مطار بن جوريون في تل أبيب، اليوم الأحد، ازدحامًا كبيرًا، مع مغادرة مئات المستوطنين الإسرائيليين، بسبب التصعيد مع قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو متداول، مشاهد توثق هرع مئات المستوطنين داخل مطار بن جوريون بتل أبيب، على خلفية أحداث أمس.

وأمس، السبت، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

اجتياز الخط الدفاعي للعدو

وقالت المقاومة في بيان السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغ 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن.