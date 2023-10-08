الأمن العام يشن حملات على تجار الكيف بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة ، الشرقية ، شمال سيناء ، المنوفية ، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

تم ضبط (5 عاطلين "لـ "4 منهم معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن البحيرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام – كمية من الأقراص المخدرة – 3 بنادق خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – سلاح أبيض "سكين" - 3 ميزان حساس).

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقة لذات العيار).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بئر العبد وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام).

ونجحت الحملات فى ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن المنوفية وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين – البانجو" – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية).

وتم ضبط (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

و بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .