عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يشن حملات على تجار الكيف بالمحافظات

المخدرات
المخدرات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة ، الشرقية ، شمال سيناء ، المنوفية ، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

تم ضبط (5 عاطلين "لـ "4 منهم معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن البحيرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام – كمية من الأقراص المخدرة – 3 بنادق خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – سلاح أبيض "سكين" - 3 ميزان حساس).

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقة لذات العيار).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بئر العبد وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام). 

ونجحت الحملات فى ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن المنوفية وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين – البانجو" – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية).

وتم ضبط (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين). 

و بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

الاقراص المخدرة الطلقات النارية المواد المخدرة تجار الكيف حملات مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينفي ما تداول عن مقتل 6 إسرائيليين بسيناء

مقتل 30 من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الهجوم أمس

شاهد| مصرع 15 إسرائيليا في هجوم جديد على يد المقاومة جنوب عسقلان

فرار جماعي.. مئات المستوطنين يهربون إلى مطار بن جوريون.. فيديو

توجيه وهمي.. حالة تأهب قصوى في جميع سفارات إسرائيل حول العالم

نعيش في كابوس.. سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا تطالب بتدمير بنية المقاومة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ