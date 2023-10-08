مبالغ مالية كبيرة.. القبض على عاطل وميكانيكي يتاجران في العملة بأسوان وبني سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخليةبالإشتراك مع مديرتى أمن (بنى سويف ، أسوان) عن تحقيق النتائج الإيجابية ففى مديرية أمن بنى سويف تم ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة أهناسيا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (ميكانيكى) بدائرة قسم شرطة ثانى أسوان.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

و بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.