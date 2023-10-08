تاجر خردة يتسبب فى سقوط برج كهرباء بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من مسئول بشبكات الكهرباء بسرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة المركز، والتى تربط أعمدة البرج، ما أدى إلى سقوطه.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر خردة و 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"،مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الزوايا الحديدية المستولى عليها (5 زوايا وزنت حوالى 150 كيلو جراما)، وتم ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.