2400 جنيه دفعة واحدة .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

تسعى الحكومة المصرية ، إلى تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال اتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعنيهم على ظروف المعيشة وإصدار القرارات التي تصب فى صالح المواطن والتي كان من بينها توجيهات الرئيس المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

الجمع بين معاشين

وهناك مفاجأة لأصحاب المعاشات حيث يمكن لبعض الفئات الجمع بين معاشين ، وبالتالي الحصول على المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.



وهناك ضوابط معينة تنظم مسألة الجمع بين معاشيين، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه.

حالات الجمع بين أكثر من معاش



وهناك مجموعة من الحالات والفئات التي يمكنها الجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

- تشمل الفئات التي يمكنها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

ـ يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ ومن بين الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرمل حيث يمكنه الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- كما يمكن أن يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

و يتقاضى أصحاب المعاشات، 600 جنيه مع معاش نوفمبر المقبل، بعد إقرار الزيادة الجديدة، وستكون المنحة المقررة والمستحقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر، في شهر نوفمبر بأثر رجعي من شهر أكتوبر، أي أن المنحة الاستثنائية أصبحت 1200 جنيه عن شهرين لكل صاحب معاش.

وسيحصل بعد أصحاب المعاشات علي 2400 جنيه، وهم من يستحقون الجمع بين معاشين مثل السيدة الأرملة التي تقبض معاشين.

يذكر أن الرئيس السيسي قرر في سبتمبر الماضي ، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.