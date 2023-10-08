أنفق عليها 3ملايين جنيه.. تفاصيل رحلة حاتم ذو الفقار مع المخدرات ومساندة عادل إمام

تألق الفنان حاتم ذو الفقار خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وتنبأ له النقاد بأنه سيصبح من نجوم الصف الأول في السينما المصرية، وحظي بشهرة واسعة، وحقق بريقاً ملموساً في العديد من الأفلام والمسرحيات التي شارك فيها، إلا أن مشواره تعثر في أوكار الإدمان، وتحول ضابط فيلم «التخشيبة» إلى متهم في قضايا تعاطي المخدرات، وتهاوت أحلام فتى الشاشة الوسيم خلف القضبان.

رحلة حاتم ذو الفقار مع المخدرات

حاتم ذو الفقار أحد الفنانين الكبار، الذي سجلت العديد من الكتب والمؤلفات، بعض مسيراتهم الفنية، والذكريات منها، وحكى ذو الفقار عن علاقته بالإدمان والمخدرات وجلساته التي كانت لا تخلو من الفنانين الذين يتمتعون بشهرة واسعة في المجال الفني، ومن ألقى القبض عليه، ومنهم من أقلع عن التعاطي.

وفي لقاء نادر له قال: «عرفت الطريق إلى تدخين الحشيش وشأني في ذلك شأن الكثيرين ممَن يتجهون في بداية مرحلة الشباب إلى واحدة من ثلاثة إلى الرياضة، فيَبنون أجسامهم أو إلى النساء أو المخدرات، وخلاف ذلك وشاءت الأقدار أني كنت واحدًا ممن عرفوا طريق تدخين السجائر منذ مرحلة الصبا وبعدها الحشيش، واسترسلت في تعاطي الحشيش حتى بداية الثمانينات وكنت وقتها على علاقات متعددة مع تجار المخدرات بالباطنية».

وبعدها عرف الفنان حاتم ذو الفقار الطريق إلى «الدماغ الثالثة» أي الهيروين، وكان يتعاطاه عن طريق الحرق وليس الشم: «مدمن شم الهيروين يكون نحيف الجسم وصحته ضعيفة وفي حالة غثيان مستمرة، وإن كان هذا النوع قد كلفني إنفاق أموال أكثر ولكن كل واحد وله مزاج».

انفاق حاتم ذو الفقار 3 ملايين جنيه على المخدرات

وانقطعت علاقة الفنان حاتم ذو الفقار ، عن شلة تدخين الحشيش وتعرف على الشلة الجديدة وكان يتعاطى الهيروين في شقته بالعباسية وكان يتردد على تجار المخدرات لذا تم ضبطه أول مرة بسبب تردد أحد تجار المخدرات على شقته: «لولاه لكانت الحياة قد سارت معي شأني في ذلك شأن الكثيرين من مدمني المخدرات».

وأنفق حاتم ذو الفقار أكثر من 3 ملايين جنيه في أقل من 12 سنة، وحاول الإقلاع عن المخدرات فترك القاهرة وتوجه إلى قريته وأقام هناك أكثر من 6 أشهر، لكن فور عودته إلى القاهرة عاد إلى «الشلة» مرة أخرى، وبصورة أكبر من التي كانت عليه.

وتزوج الفنان حاتم ذو الفقار 3 مرات، كانت الزيجة الثانية من الفنانة المعتزلة نورا، لكنهما انفصلا بعدها بأربعة أشهر فقط.

عادل إمام يساند حاتم ذو الفقار

وحكى عن مساندة الزعيم عادل إمام له في محنته، بعد أن أشاد به في أول فيلم شاركا فيه سويًا، سأله الزعيم؟ اسمك إيه؟ قاله: حاتم ذو الفقار، فرد الزعيم: «إنت حتبقى ممثل كويس قوي بس ركز»، ورشحه عادل إمام بعدها لفيلم «الغول»، وبعد الفيلم نصحه عادل إمام ألا يقبل فيلم أقل قيمة من فيلم «الغول»: «يا حاتم أرفض حتي ح تعلي كتير».

لكن حاتم ذو الفقار دخل السجن نتيجة دخوله لعالم المخدرات، وفجأة نادى عليه حارس السجن، «عندك زيارة»، فوجد حاتم ذو الفقار قدامه عادل إمام، يقدم له زيارة كبيرة، وكانت في شهر رمضان، ويقول ذو الفقار: «كانت عبارة عن فاكهة وأكل وسجاير وحلويات في حدود ألف جنيه، وسابلي كمان ألف جنيه في الكانتين».