أخبار الفن.. انتصار تطلق قذائفها النارية.. إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار.. موعد اعتزال كارول سماحة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن انتصار وكارول سماحة واليسا وياسمين صبرى.

كارول سماحة تكشف عن موعد اعتزالها الغناء

كشفت الفنانة كارول سماحة عن توقيت اعتزالها الغناء تماما وابتعادها عن الساحة الفنية والذى يلجأ إليه أى فنان.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر شاشة "تلفزيون دبي": أن الفنان يكون خالدا بأعماله إذا كانت أعماله أثرت في مشاعر الناس ولها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس، والمجتمع.

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يفاجئ الجميع وأحمد حاتم يلاحقه

يشهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

فى ذكراه.. سعاد حسنى تسببت باعتزال أحمد مظهر

تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر الذى لقب بفارس السينما المصرية وبرنس السينما، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن العربى.

بدأت علاقة أحمد مظهر بالفن حينما قدمه زكي طليمات في مسرحية "الوطن" عام 1948، ثم اقتحم عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين للمشاركة في فيلم “ظهور الإسلام” عام 1951م.

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

خطفت كل من الفنانة إليسا والفنانة ياسمين صبرى الأنظار اليهما فى حفل مباريات NBA والذى أقيم فى الإمارات بابو ظبى.

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

أطلقت الفنانة انتصار عددًا من التصريحات النارية فور ظهورها فى برنامج مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات النارية للفنانة انتصار.

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

سيطر الحزن على أرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي، بعد وفاته المفاجئة صباح أمس السبت 7 أكتوبر، إثر تعرّضه لأزمة قلبية.

وقامت أرملة محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، بتغيير صورة حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصورته الشخصية، وكذلك صورة غلاف حسابها.