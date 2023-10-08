عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكراه.. سعاد حسنى تسببت باعتزال أحمد مظهر

أحمد مظهر
أحمد مظهر

تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر الذى لقب بفارس السينما المصرية وبرنس السينما، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن العربى.

بدأت علاقة أحمد مظهر بالفن حينما قدمه زكي طليمات في مسرحية "الوطن" عام 1948، ثم اقتحم عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين للمشاركة في فيلم “ظهور الإسلام” عام 1951م.

الخطوة الحقيقية في التمثيل كانت من خلال صديقيه في الجيش، الكاتب يوسف السباعي، والمخرج عز الدين ذوالفقار، اللذان أسندا إليه دور «البرنس علاء» في فيلم «رد قلبي» عام 1957.

وخلال تصوير هذا الفيلم، واجه صعوبة في الحصول على إجازات من الجيش، فذهب إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للوصول إلى حل، فأقنعه عبد الناصر بالتفرغ للتمثيل، وأنه يستطيع خدمة وطنه كفنان كما يخدمها ضابط الجيش، فقرر «مظهر» التقاعد برتبة عميد جيش، وقال مازحا: «ذهبت لناصر لأحصل على تصريح فأقنعني بالتسريح».

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

فاجعة جديدة بالوسط الفنى.. وفاة نجم مسرح مصر فى عز شبابه.. وصدمة هيثم زكى وجورج الراسى أوجعهم

قصة اعتزاله بسبب السندريلا

ولا يعرف كثيرون أن أحمد مظهر، اتخذ قرارا بالاعتزال خلال إحدى فترات حياته الفنية، وذلك بسبب الفنانة سعاد حسني بعد أن فوجئ بإصرارها على أن يسبق اسمها اسمه في أحد أعمالهما الفنية، بل وأصرت على يكون اسمها هو الاسم الأول على أفيش الفيلم، وهذا الإصرار من قبل السندريلا جعله يفكر جديا في الاعتزال.

وبالفعل فتح أحمد مظهر ورشة لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، خاصة أنه كان معروفا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.

وتراجع أحمد مظهر بعد فترة عن قرار الاعتزال، وظل لسنوات يشترك في أعمال فنية تليفزيونية أو سينمائية، وقام أيضا بالتعاون مع السندريلا سعاد حسني بعدها في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978 وظل يعمل بالفن حتى رحيله.

قبلة أحمد مظهر إلى هند رستم

أثارت قبلة الفنان أحمد مظهر الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، للفنانة هند رستم في فيلم “الحب الأخير”، عاصفة وربط الناس بين أحمد مظهر وبين هند بسبب نجاح هذه القبلة، رغم رفض هند رستم القبلة في البداية.

وكشفت هند رستم في مذكراتها المنشورة بعنوان "ذكرياتي" للكاتب أيمن الحكيم، عند دار كرمة: "أحمد مظهر لم يكن يعجبني كممثل، كنت أشعر أنه عسكري أو ضابط، وكان يليق كثيرًا في أدوار البرنس والباشا، ولم أكن أحب العمل مع المخرج نيازي مصطفى، لأنه لم يكن يعطي الفرصة للممثل لكي يقدم أفضل ما لديه، فلو أخطأ الممثل في مشهد يعيد التصوير من بداية الخطأ، ولا يُفضل الإعادة، مع أن في الإعادة إفادة وتجويدًا".

وكانت الفنانة هند رستم قد رفضت أثناء مشاركتها مع الفنان أحمد مظهر في فيلم "الحب الأخير" 1959، قبلة سينمائية في أحد المشاهد، حيث قالت: "إن مشاهد القبلات تخدم الشهرة فقط، وأنا لا أرفض أي قبلات تطلب على الشاشة، فالقبلة السينمائية عمل فني، وكانت القبلة الوحيدة التي رفضتها هي قبلة الفنان أحمد مظهر، واعترضت عليها بعد أن اقتنعت أن مخرج الفيلم محمد كامل حسن المحامي، قد تكلّف بزيادة في تجسيد المشهد وزودها حبتين".

احمد مظهر الفنان أحمد مظهر الفنانة سعاد حسني هند رستم ذكرى ميلاد أحمد مظهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يفاجئ الجميع وأحمد حاتم يلاحقه

إيرادات الأفلام| محمد فراج يتفوق على الجميع.. وأحمد حاتم يزيح أكرم حسنى

فاجعة جديدة بالوسط الفنى.. وفاة نجم مسرح مصر فى عز شبابه.. وصدمة هيثم زكى وجورج الراسى أوجعهم

رسالته هادفة للمجتمع.. رئيس القومي للمرأة تشيد بمسلسل الفريدو بعد عرضه

في ذكرى بليغ حمدي.. قصة مثيرة حول أغنية "أنساك" لـ أم كلثوم

إد شيران يستقبل الخريف بألبوم جديد وحفلات في قاعة ألبرت الملكية بلندن

ربنا بيختار الطيبين.. إبرام سمير نجم فريق مسرح مصر ينعى صديقه محمد بطاوي

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

ترشيحاتنا

كتائب القسام تتسلل من جديد لمواقع الاحتلال وتكشف عن مكاسبها

كلاسيكو الدوري .. مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

عاجل | الإسكان تكشف موعد طرح 85 ألف وحدة ضمن مشروع سكن كل المصريين

مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الفائزون بمسابقة 30 ألف معلم يتسلمون العمل في المدارس خلال أيام

غيابات بالجملة .. كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي يفتقد 17 لاعبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارلين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ