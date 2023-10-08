عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا: 31 أكتوبر آخر موعد للتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مراعاته العديد من المعايير في اختيار الدول التي تستضيف نسخ بطولات كأس العالم.

وقال فيفا إنه تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.

وأضاف أن الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا ستكون مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة.

وأوضح: "من خلال تنظيم كأس العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي (شريطة مصادقة كونجرس فيفا على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة كونجرس فيفا على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم على مدار دورة مدتها ثماني سنوات".

ووافق مجلس فيفا الأربعاء الماضي على بدء عملية التقدم بملفات استضافة كأس العالم 2034، على أن تقتصر هذه العملية على الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، ما يعني أن استضافة كأس العالم ستكون متاحة لكل اتحاد قاري مؤهل على مدار دورة مدتها ثماني سنوات، وتحديداً: أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2026؛ أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا عام 2030؛ ثم آسيا وأوقيانوسيا عام 2034.

وأوضح فيفا أن هذا المقترح تم إعداده بالتشاور مع وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات، كما أن هذا النهج يتماشى مع ذلك الذي تبنته مؤخراً العديد من الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى، لما يوفّره من أسس متينة للثبات والاستقرار من منظور تجاري ومالي وتشغيلي للحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.

وشدد فيفا على أن 31 أكتوبر الجاري  هو الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح، وقد تم إرسال تعميم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية رقم 1861 يوم 5 أكتوبر الجاري  لإحاطتها بالإجراءات ومدها بالاستمارات وجميع الخطوات الأخرى ذات الصلة بهذه العملية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن كونجرس الفيفا سيُصادق على ملف الاستضافة النهائي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024 شريطة إتمام الملف المعني لاتفاقيات الترشُّح وتقديم الصيغة النهائية لطلب الاستضافة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولات كأس العالم فيفا نسخة 2030 بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

قبل أمم إفريقيا .. تعرف علي سبب سفر المنتخب الوطني للامارات غدا

للمرة الخامسة.. خبير: زلزال بقوة 4.8ريختر على بعد أميال من سد النهضة

قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفداً يترأسه المحافظ لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

إسرائيل.. تراجع بورصة تل أبيب 6.7% وانهيار مؤشر البنوك 8.7%

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء قوات الاحتلال لـ 350 شهيدا

تل أبيب تتعرض لكابوس..هجوم مباغت وتوغل هو الأكبر داخل إسرائيل منذ عقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ