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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سيبك من iPhone 15 .. شاومي تطلق موبايل جديد بكاميرا أفضل وبأقل سعر

سيبك من iPhone 15..شاومي
سيبك من iPhone 15..شاومي تطلق موبايل جديد بكاميرا أفضل وبأقل

مع وجود عدد متزايد من الهواتف الذكية التي تتنافس على اهتمام المستهلكين، خاصة في قسم الكاميرا، كيف يقيس Xiaomi 13T؟ بعد إجراء تقييم من قبل DxOMark، لدينا الآن صورة أوضح لما يمكن توقعه.

تم اختبار Xiaomi 13T مؤخرًا بواسطة DxOMark، وكانت النتائج في صالحه. سجل الهاتف 123 بشكل عام، مع درجة 134 للصور و 114 للفيديو. هذه نتيجة جيدة، لكنها ليست الأعلى في السوق.

وفقًا لنظام التصنيف المعترف به عالميًا من DxOMark، فإن Xiaomi 13T يحتل المرتبة 60. في حين أن هذا قد لا يبدو رائدًا، من الضروري وضعه في منظور صحيح. تحتل العمالقة مثل Huawei P60 Pro و Samsung Galaxy S23 Ultra و iPhone 15 Pro Max مرتبة أعلى، ولكنها تأتي أيضًا مع علامات أسعار أعلى.

أداء كاميرا Xiaomi 13T مثير للإعجاب بشكل خاص من حيث التعرض والتباين وتوازن اللون الأبيض وحفظ التفاصيل والتركيز التلقائي والنطاق الديناميكي وتقليل الضوضاء. ومع ذلك، فهو يعاني إلى حد ما لالتقاط ألوان دقيقة في المشاهد المعقدة، وهناك بعض فقدان التفاصيل في الإضاءة المنخفضة.

يعد Xiaomi 13T دليلاً على أن أداء الكاميرا الصلب لا يتطلب دائمًا كسر حسابك في البنك. فهو يقدم مجموعة كاميرا شاملة تلبي احتياجات كل من المصورين العرضيين والمتحمسين الذين يبحثون عن الجودة على الميزانية.

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