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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا : إعلان قائمة مساعدت لإسرائيل اليوم وننظر بمقتل أميركيين بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات لإسرائيل في وقت لاحق اليوم.

وأشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تبحث في تقارير عن مقتل أمريكيين على يد حماس في الحرب، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقد أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس  السبت، دعم بلاده الكامل للكيان الصهيوني في ظل العملية الفلسطينية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تحدث وزير الدفاع يوآف جالانت في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأكد خلالها الأخير أن البنتاجون ملتزم بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها من العمليات التي لا تتزعزع

ووجه الوزير أوستن فريقه للتأكد من أن وزارة الدفاع تتشاور بشكل وثيق مع جميع الحلفاء والشركاء الذين يشاركوا واشنطن الالتزام بالسلام.

وأضاف أن “الوزير أوستن سيواصل التشاور مع الوزير جالانت في الأيام والأسابيع المقبلة لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه”.
 


وخلال المكالمة، التي طلبها الوزير أوستن، قدم جالانت تفاصيل الأحداث الأخيرة في إسرائيل والعمليات التي نفذها جيش الاحتلال ومؤسسة الدفاع، حسبما ذكر مكتبه.

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