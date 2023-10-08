عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلية الطب بالقوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجتى الماجستير والدكتوراة

صدى البلد

أعلنت كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجتى "الماجستير"  و"الدكتوراة" للأطباءالمدنيين فى العديد من التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.

وتم فتح باب التسجيل حتى 31/10/2023، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع إحسان عبدالقدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرةء.

كلية الطب للقوات المسلحة

علماً أن شروط التقديم والتخصصات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمى لكلية الطب بالقوات المسلحة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد فى المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية ، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والإمكانيات فى مجالات البحث العلمي.

كلية الطب بالقوات المسلحة القوات المسلح القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

البنك الأهلي يعلن قرارا ناريا بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

ترشيحاتنا

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. هل هناك أحاديث ارتبطت بالهم والحزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ