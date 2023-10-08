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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبطال مصر يحتلون المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة 50 متر 3 أوضاع رجال بالبطولة الأفريقية

صدى البلد

سيطر أبطال الفراعنة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة ٥٠ متر ٣ أوضاع رجال، وجاء في المركز الأول والميدالية الذهبية ابراهيم كُريم وفي المركز الثاني والميدالية الفضية مجدي حافظ وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية مصطفى قدوس.

وحصد لاعب منتخب مصر للرماية ابراهيم كريم المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة ٥٠ متر ٣ أوضاع رجال، وبذلك يحجز مقعداً سابعاً للفراعنة في أولمبياد "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

وأصبح ابراهيم كُريم، سابع رامٍ مصري، يتأهل إلى الأولمبياد، حيث سبقه ٦ لاعبين وهم: عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر في البطولة إلى ٢٨ ميدالية، بواقع ١٥ ذهبيات و٦ فضيات و٧ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

من جانبه أشاد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية بنتائج الفراعنة خلال منافسات اليوم، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

وأعرب حسني عن سعادته بتأهل  ٧ لاعبين خلال منافسات اليوم لاولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الإنجازات لم يأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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