عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعاني منه غادة عبد الرازق.. كل ما تريد معرفته حول مرض الأكتساب

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

صرحت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال استضافتها في برنامج معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة أون، أنها تعاني من مرض نفسي يسمى الأكتساب. 

txt

نشرة المرأة والصحة.. أخر تطورات حالة هاني الناظر في المستشفى.. صورة كارولين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

txt

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

ما هو الأكتساب

مرض الأكتساب هو مرض نفسي، ويظهر عادة في أوقات مختلفة، ولكن يظهر أغلب الوقت وقت الأرتباط العاطفي .

يؤدي مرض الأكتساب إلى حالة من التوحد النفسي مع الأخرين، واكتساب العديد من عاداتهم، وبتخلي المريض عن بعض صفاته ليكتسبها من الأخرين.

كما يمكن أن يكتسب عادات مثل تناول طعام غير مفضل له، ويكتسب تناوله من شخص آخر.

الاستماع إلى مطربين لم يستمعوا لهم من قبل أو غير مفضلين لهم .

ويرجع الإصابة بمرض الأكتساب، إلى حب الشخص الأخر حب شديد لدرجة اكتساب صفات عديدة منه.

 

 

الأكتساب مرض الأكتساب غادة عبد الرازق مرض غادة عبد الرازق أبنة غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

البنك الأهلي يعلن قرارا ناريا بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أخر تطورات حالة هاني الناظر في المستشفى.. صورة كارولين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. إصابة هاني الناظر بمرض خطير ونسرين طافش تستعرض جمالها

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

ترشيحاتنا

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. هل هناك أحاديث ارتبطت بالهم والحزن

تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري

رضا ومروان على الدكة .. تغييرات بالجملة فى صفوف الأهلي أمام الاسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ