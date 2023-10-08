تعاني منه غادة عبد الرازق.. كل ما تريد معرفته حول مرض الأكتساب

صرحت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال استضافتها في برنامج معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة أون، أنها تعاني من مرض نفسي يسمى الأكتساب.

ما هو الأكتساب

مرض الأكتساب هو مرض نفسي، ويظهر عادة في أوقات مختلفة، ولكن يظهر أغلب الوقت وقت الأرتباط العاطفي .

يؤدي مرض الأكتساب إلى حالة من التوحد النفسي مع الأخرين، واكتساب العديد من عاداتهم، وبتخلي المريض عن بعض صفاته ليكتسبها من الأخرين.

كما يمكن أن يكتسب عادات مثل تناول طعام غير مفضل له، ويكتسب تناوله من شخص آخر.

الاستماع إلى مطربين لم يستمعوا لهم من قبل أو غير مفضلين لهم .

ويرجع الإصابة بمرض الأكتساب، إلى حب الشخص الأخر حب شديد لدرجة اكتساب صفات عديدة منه.