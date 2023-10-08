نشرة المرأة والصحة.. أخر تطورات حالة هاني الناظر في المستشفى.. صورة كارولين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى
نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور جديد علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن ملخص وتفاصيل زيارته للدكتور هاني الناظر
خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارولين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها
نشرت الفنانة كارولين عزمي علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة مثيرة للجدل.
هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق
نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن الأدوية الأصلية والأدوية البديلة.