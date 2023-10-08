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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أخر تطورات حالة هاني الناظر في المستشفى.. صورة كارولين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

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بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور جديد علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن ملخص وتفاصيل زيارته للدكتور هاني الناظر

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارولين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

نشرت الفنانة كارولين عزمي علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة مثيرة للجدل. 

هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن الأدوية الأصلية والأدوية البديلة.

هاني الناظر كارولين عزمي العلاجات البديلة فوتوشوب مرض هاني الناظر

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