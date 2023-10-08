أعدادهم كبيرة.. الاحتلال يعين قائدا سابقا بالجيش مسئولاً عن ملف الأسرى والمفقودين

بعد علمية طوفان الأقصى..

بعد يوم ونصف تقريبا من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل المحتلة، وانطلاق عملية طوفان الأقصى، والذي أدى إلى نقل عدد كبير للغاية من أسرى الاحتلال إلى قطاع غزة، فضلا عن مفقودين لم يتم تحديد مكان وجودهم بعد.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد عين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العميد الجنرال غال هيرش (احتياط)، مسئولا عن قضية الأسرى والمفقودين في عملية طوفان الأقصى، اليوم الأحد، على أن تخضع كافة الوزارات الحكومية لتعليمات “هيرش” في هذا الشأن، وذلك بعد حديث المسئولين في تل أبيب عن وجود أكثر من 100 أسير.

وقال نتياهو: “العميد (احتياط) هيرش، الذي خدم كقائد لتشكيل الجليل في حرب لبنان الثانية، سيكون مسئولاً عن قضية العديد من المفقودين والمختطفين”.