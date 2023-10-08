الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بنك الإنتاج الفلسطيني وسط مبنى سكني بغزة

قالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قبل قليل، بنك الإنتاج الفلسطيني، الذي تم تهديده مؤخرًا، ويقع وسط عمارة سكنية في حي الرمال بغزة.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أنه تم تدمير مبنى جديد داخل قطاع غزة وهذا ليس الاستهداف الوحيد خلال هذه اللحظات، ولكن هناك استهدافات شمال شرق غزة وسيارات الإسعاف تهرع تجاه المنطقة، مؤكدة أن هذه المنطقة عادة ما تكون آمنة؛ لأنها وسط المدينة.

إخلاء مبنى

وأشارت إلى أنه منذ الأمس، وردت أنباء عن وجود تعليمات بإخلاء مبنى بنك الإنتاج الفلسطيني، ولكن مرت ساعات طويلة وأحيانا يشعر سكان غزة أن إسرائيل إذا رغبت في استهداف هذا المكان لاستهدفته، ولهذا يقرر الناس العودة لمنازلهم مرة أخرى اعتقادًا منهم أنها بلاغات كاذبة.