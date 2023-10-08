جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب المستوطنين بالبقاء في منازلهم

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنين في مستوطنات “مفلاسيم” و”سديروت” القريبة من الحدود مع قطاع غزة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

ولم يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن المزيد من التفاصيل.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم إن رد إسرائيل في قطاع غزة سيظل في الأذهان طوال الخمسين سنة المقبلة، وستندم حماس على أنها بدأت ذلك.

وقال جالانت، خلال زيارة مستوطنة أوفاكيم، التي شنت عليها المقاومة الفلسطينية هجمات قوية: “لقد تغيرت قواعد الحرب… الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمنًا باهظًا للغاية، سيغير الواقع لأجيال”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قوات المقاومة الفلسطينية لا تزال داخل إسرائيل.

أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “ قصفنا 800 هدف لحماس في قطاع غزة”.

تحدث هاجاري، عن وضع القتال: "تواصل قواتنا حماية سكان عطاف.. واجهت وحدات خاصة قوات من المقاومة الفلسطينية في مستوطنة باري. ولا يزالوا في المنطقة".