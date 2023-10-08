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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تزعم وجود أمريكيين بين أسرى المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إن مواطنين أمريكيين من بين الذين تم أسرهم من المقاومة الفلسطينية، خلال عملية طوفان الأقصى، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عنهم، ولا عن هؤلاء الأمريكيين.

وبحسب الأسوشيتد برس، قال رون ديرمر، لبرنامج، على شبكة “سي إن إن”: لسوء الحظ لا أستطيع أن أجزم بأرقام حاليا. لدينا الكثير من المواطنين المزدوجين في إسرائيل. 

وأضاف: أظن أن هناك العديد منهم تم أسرهم، لكننا ما زلنا نحاول جمع كل المعلومات بعد هذا الهجوم المفاجئ، وسنتأكد من نشر المعلومات؛ حتى يتمكن أحباء هؤلاء الأشخاص من معرفة مصيرهم أسرع وقت ممكن.

رون ديرمر مواطنين أمريكيين أسرى المقاومة الفلسطينية

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