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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: المقاومة الفلسطينية لا تزال داخل إسرائيل .. وقصفنا 800 هدف لحماس بغزة

وقصفنا 800 هدف لحماس
وقصفنا 800 هدف لحماس بغزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قوات المقاومة الفلسطينية لا تزال داخل إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “ قصفنا 800 هدف لحماس في قطاع غزة”.

تحدث هاجاري، عن وضع القتال: "تواصل قواتنا حماية سكان عطاف.. واجهت وحدات خاصة قوات من المقاومة الفلسطينية في مستوطنة باري. ولا يزالوا في المنطقة".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي حي بيت حانون في غزة بعشرات الأطنان من الأسلحة. وهذه عملية معقدة أدت إلى تدمير بيت حانون”.

وأوضح أنه "تم القبض العشرات من المقاومة الفلسطينية حتى في الساعات القليلة الماضية."

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وفيما يتعلق بالأحداث في الشمال، قال هاجاري: "رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر النيران والبنية التحتية لحزب الله… نحن نتابع تصرفاته”.

المقاومة الفلسطينية إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي

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