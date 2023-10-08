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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شيعوها عن بُعد.. رعب إسرائيلي وتحذير من حضور جنازات قتلى طوفان الأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خرج كبير حاخامات إسرائيل، الحاخام ديفيد لاو، والحاخام يتسحاق يوسف، بدعوة مشتركة للامتثال للتعليمات وعدم المخاطرة بالخروج لحضور جنازات قتلى العملية العسكرية طوفان الأقصى، والتي شنتها المقاومة الفلسطينية، صباح أمس، وسقط خلالها أكثر من 700 قتيل حتى الآن. 

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قال كبير الحاخامات، إنه يجب حتى تجنب حضور الجنازات قدر الإمكان، حيث تخشى القوى الأمنية من أن تصبح الجنازات خطرا على الأرواح أيضا، لذلك على الجمهور الالتزام بالتعليمات وعدم المخاطرة، فيمكن المشاركة في التشييع “عن بُعد” من خلال تلاوة فصول المزامير على شرف القتيل.

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