الجيش الإسرائيلي: قواعد الحرب تغيرت وقواتنا مشلولة في غزة لأول مرة

اختتم وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت زيارة إلى مدينة أوفاكيم، وأجرى تقييمًا للوضع في مقر البلدية ووصل إلى إحدى الشقق التي أنقذت قوات الأمن منها المدنيين الذين تم احتجازهم كرهائن، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وفي نهاية زيارته قال في تصريحاته: "لقد هاجمت حماس هنا وألحقت الأذى بالمواطنين الأبرياء في هجوم مفاجئ وعشوائي، لذلك نحن مسؤولون عن أن يظل هذا العمل في الذاكرة في غزة طوال الخمسين سنة القادمة، ونأسف لأنهم بدأوا به".

وأضاف: "في هذا الوقت، تهاجم قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من المراكز في قطاع غزة، وهي هجمات ستزداد تدريجيًا، يحشد الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة، مشلولة في غزة بشكل لم يسبق له مثيل فقد تغيرت قواعد الحرب، والثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمناً باهظاً للغاية سيغير الواقع لأجيال عديدة".