بالطعم الإيطالي الشهي .. طريقة عمل البسكويت باللوز والشيكولاتة

يتميز البسكويت بطعم لذيذ وشهي، واشتهر بالمطبخ الإيطالي بسهولة تحضيره وتوفر مكوناته في أي منزل، كما أنه هش ولذيذ الطعم، وهو مناسب في الحفلات والأعياد، كما يكون محببا لدى الكبار والصغار، لسهولة هضمه.

ويمكن تغيير مذاق البسكويت، حسب المكونات المضافة له، مثل الزبيب واللوز والفواكه المجففة والبندق والمكسرات وغيرها.

وفيما يلي خطوات تحضير البسكويت بالشوكولاتة واللوز.



طريقة عمل بسكويت باللوز والشكولاتة البيضاء



المقادير:

‏-2 كوب دقيق

‏-185 جرام زبدة

‏-1 بيضة

‏-1 معلقة صغيرة فانيليا

‏-¾ كوب سكر

‏-½ كوب لوز مكسر

‏-75 جرام شوكولاتة بيضاء ذائبة (للتزيين)



طريقة التحضير:

يسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180.

باستخدام المضرب الكهربي تخفق الزبدة مع السكر والفانيليا حتى نحصل على ملمس كريمي متجانس.

يضاف البيض لخليط الزبدة والسكر مع استمرار الخفق.

ثم يضاف الدقيق تدريجياً مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس العجينة وتتماسك.

توضع العجينة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم تفرد على ورق الخبز حتى تصبح بسمك 4 مللي وتشكل بقطاعة البسكويت أو بالسكين حسب الرغبة.

يرص البسكويت على القالب مع ترك مسافة 4 سم بين كل قطعة وأخرى.

يوضع اللوز على سطح البسكويت مع الضغط عليه باليد قليلاً.

يخبز البسكويت في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يكتسب البسكويت اللون الذهبي.

يترك البسكويت ليبرد ثم يقدم ف طبق التقديم ويزين بالشكولاتة البيضاء .