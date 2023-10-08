جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه “يضرب أهدافا تابعة لحركة حماس”.

أوضح أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل قريبا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قوات المقاومة الفلسطينية لا تزال داخل إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “ قصفنا 800 هدف لحماس في قطاع غزة”.

تحدث هاجاري، عن وضع القتال: "تواصل قواتنا حماية سكان عطاف.. واجهت وحدات خاصة قوات من المقاومة الفلسطينية في مستوطنة باري. ولا يزالوا في المنطقة".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي حي بيت حانون في غزة بعشرات الأطنان من الأسلحة. وهذه عملية معقدة أدت إلى تدمير بيت حانون”.

وأوضح أنه “تم القبض على العشرات من أفراد المقاومة الفلسطينية في الساعات القليلة الماضية”.