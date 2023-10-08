مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تصيب أهدافا مدنية

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب أهدافا مدنيةـ وهناك عائلات مسحت بالكامل من السجلات بعد استشهادها كلها تحت القصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة وأغلق كل المنافذ ويقطع عنه الكهرباء والإمدادات الطبية والغذائية، واستهداف الطواقم الطبية وتدمير 3 سيارات إسعاف.

كثافة سكانية

وأوضح أن توقف الكهرباء خلال يومين سيتوقف معه كل الخدمات في القطاع، الذي يعتبر أعلى كثافة سكانية في العالم بواقع 6 آلاف مواطن لكل كيلومتر واحد، ما يعني كارثة إنسانية ضخمة، والاحتلال مسؤول عن هذه الخدمات بموجب الاتفاقيات الدولية كدولة احتلال.

وأوضح أن هناك أكثر من 50 ألف لجؤوا إلى أنروا بعد التهديدات النصية التي تلقوها من الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات الآلاف لجأوا إلى أسر مضيفة بعيد عن أماكن القصف نوعا ما، فقد يطال القصف الإسرائيلي أي مكان، فهو لا يحترم الأمم المتحدة ولا يلتزم بتعهداته، ويجب توفير حماية مدنية للإسرائيلين.