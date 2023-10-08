في دقيقتين.. أسرع طريقة لعمل مكرونة بالجبنة الشيدر

تعد المعكرونة من الأطباق المفضلة لدى الكبار والصغار، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية وسرعة تحضيرها، وتختلف المكونات المستخدمة لتحضير أطباق المعكرونة باختلاف الأذواق، إذ يمكن إضافة اللحم، والجبن، والخضراوات حسب الرغبة، وفيما يلي طريقة تحضير المكرونة بالجبنة الشيدر.



طريقة عمل المكرونة بالجبنة الشيدر

المقادير:

‏- 1 كيلو مكرونة مسلوقة

‏- كوب جبنة شيدر مبشورة

‏- 1 كوب جبنة شيدر مكعبات

‏- كوب لبن

‏- معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

‏- 3 معلقة كبيرة صلصة طماطم

‏- 1 معلقة صغيرة نشا

‏- 1 معلقة كبيرة زبدة

‏- كوب كريمة لبّاني

‏- ¼ كوب زيتون مخلي

‏- معلقة صغيرة ملح

‏- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير:

نذيب الزبدة مع قليل من الفلفل الأسود ثم نضع المكرونة ونشوحها ثم نضيف لها الثوم ثم الصلصة.

نخلط اللبن والكريمة والنشا ونضيفهم للمكرونة ثم نضيف الجبنة الشيدر المبشورة.

نتركها على النار حتى نحصل على قوام متماسك.

نضيف مكعبات الجبنة ونزينها بالزيتون وتقدم ساخنة.