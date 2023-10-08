ضبط شخص يشهر بمجموعة مطاعم بالقاهرة لابتزازهم والحصول على خصومات

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء القائم على الصفحة بتعرضه وأسرته للتهديد من قِبل أشخاص "غير مُحددين"، محملاً مجموعة من المطاعم والمحال الشهيرة بالقاهرة المسئولية حال تعرضه للأذى مدعياً تقديم تلك المحال مواد غذائية ومُنتجات غير صالحة للإستهلاك ومُخالفاتهم للإشتراطات.

بالفحص وبإستهداف المطاعم والمحال المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أية مخالفات وأن المنتجات صالحة للإستهلاك الآدمى.. وقد وجه القائمين بالمطاعم المشار إليها محامياً وكيلاً عنهم وإتهم المذكور بالتشهير بالمطاعم وإبتزاز القائمين عليها.

تم ضبط القائم على النشر وبمواجهته إعترف بإدارة الحساب ونشره تلك الإدعاءات لحصوله على بعض الخصومات من تلك المحلات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرضه على النيابة العامة.