عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه في مهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم "آل شنب"

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" المقرر عرضه عالمياً للمرة الأولى في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجارى حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال الفيلم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

وتدور أحداث الفيلم فى اطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لإحدى أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وفي هذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

الجونة مهرجان الجونة مصطفى شعبان مهرجان الجونة السينمائي ابتهال الصريطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

شاهد بكاء إمام عاشور بعد إصابته خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي

موضوعات متعلقة

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يتصدر البوكس أوفيس في افتتاحية عرضه

بطلة مسلسل The Queen's Gambit تقضي شهر العسل في مصر

بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك.. فركش تصوير فيلم “أنف وثلاث عيون”

إقبال جماهيري على عرض اللاجئات السودانيات “الجزيرة المعزولة” في مهرجان هي للفنون

مش واخدة حقي في التمثيل وبخاف من الموت .. أبرز التصريحات الجريئة لـ انتصار

سلوى عثمان: انتصارات أكتوبر إعجاز والاحتفاء بها مهم للأجيال الجديدة

اليوم .. أحمد جمال يحيي احتفالات الأوبرا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

ليلة شجن .. تعرف على موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

بيراميدز يعبر إنبي بصعوبة في الدوري المصري

قطار مارسيل كولر لا يتوقف.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثلاثية تاو والشحات بالدوري

ماذا يقدم الصانع الياباني .. 5 سيارات تبدأ من 399 ألف جنيه

الإفتاء: تجوز العمرة لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة

إسرائيل تطلب إعادة الأسرى.. أحمد موسى يكشف مفاجأة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون قبل النوم؟

فيديو

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ